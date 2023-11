Jesus quer zagueiro

O ano ainda não acabou, mas já há uma preocupação forte no Flamengo para a próxima temporada. Isso porque, a pedido de Jorge Jesus, o Al-Hilal está interessado na contratação de um destaque rubro-negro: Léo Pereira. A informação é do youtuber "Paparazzo Rubro-negro". De acordo com ele, o Mister fez um pedido espacial ao clube.

Recentemente, o Al-Hilal chegou a oferecer 15 milhões de dólares pelo zagueiro, mas a oferta foi recusada pelo Flamengo. Agora, o clube árabe deve fazer uma oferta de 16 a 17 milhões de dólares.