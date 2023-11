Imagens de um dia histórico

O dia 4 de novembro de 2023 está marcado na história do Rio de Janeiro. Nas fotos publicadas nesta página é possível perceber tudo que aconteceu na cidade (manhã, tarde e noite), com todo o clima da final espetacular da Libertadores, entre Fluminense e Boca, no Maracanã.

Teve invasão dos argentinos, briga entre torcedores e a PM, Cinelândia entupida pela torcida Tricolor e momentos de apreensão durante a partida, além de cenas inesquecíveis da disputa dentro da grama sagrada do estádio. Sem dúvida, os 69.232 presentes no Maraca presenciaram um confronto épico, digno da Cidade Maravilhosa.