Basquete: vitória boa no clássico

No clima do clássico, amanhã, pelo Brasileiro, o Vascão saiu na frente do Botafogo, no basquete, ao vencer ontem por 79 a 62. O cestinha do confronto foi o vascaíno Paulichi, com 19 pontos. Com o resultado o Vasco soma quatro vitória em cinco jogos, chegando aos 88% de aproveitamento na competição. O Botafogo amargou a quinta derrota em cinco.

"Vitória muito importante, estamos construindo uma coisa muito legal. Serve para consolidar nosso grupo. Vasco x Flamengo, agora, é um jogo à parte", disse Paulichi ao GE.

O Botafogo ainda não teve a estreia do craque Jaamal.