Dupla fica em alta

Na luta contra o rebaixamento, o Vasco conseguiu uma vitória importantíssima sobre o Cuiabá, que impediu que a desvantagem para o primeiro clube da zona da degola chegasse em seis pontos. Para vencer fora de casa, o Cruz-Maltino contou com o poder de decisão de dois jovens: Gabriel Pec e Luca Orellano, e a dupla é esperança de um triunfo novo triunfo amanhã, diante do Botafogo.

Os dois fizeram os gols na partida em que o Vasco não contou com seu artilheiro, o veterano Pablo Vegetti, de 35 anos, que estava suspenso. Pec é o artilheiro do Cruz-Maltino na temporada, e Orellano fez seu primeiro gol com a camisa do clube. Agora, a torcida espera que eles consigam engrenar de vez.