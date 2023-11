Conversa forte no vestiário

Dono da SAF do Botafogo, o americano John Textor contou que, após a derrota para o Palmeiras, desceu para o vestiário do Nilton Santos, e conversou com todo o elenco.

"Eu disse a eles para continuarem acreditando em si mesmos. Que está claro que eles estão encarando desafios fora do campo que não são justos, mas, se eles continuarem jogando tão bem como estão, vão prevalecer. Disse para deixarem que eu lido com todo o barulho e falta de senso para que eles se concentrem no futebol", disse Textor. Após a fala, o lateral Marçal também conversou com o grupo.