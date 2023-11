Clássico decisivo

Por razões diferentes, Vasco e Botafogo fazem hoje um clássico de desesperados, às 19h, em São Januário. No Glorioso, pelo menos, é por um bom motivo: o título brasileiro, que não vem desde 1995, está mais ameaçado do que nunca após ficar na liderança isolada quase de ponta a ponta. Já o Cruz-Maltino, diante da sua torcida, precisa vencer a qualquer custo para sair da zona de rebaixamento.

O Fogão segue na ponta e o Vasco, no Z-4, mas os times entrarão em campo igualmente pressionados por um bom resultado. Com os ingressos esgotados e a torcida a seu favor, o Vasco vai tentar tirar proveito da péssima fase do rival, que nem de longe lembra a equipe que o venceu por 2 a 0 em julho, na estreia do interino Cláudio Caçapa. Na ocasião, quem comandou o Cruz-Maltino foi o também interino William Batista.

Outro bom motivo para deixar os vascaínos otimistas é a volta do atacante Vegetti após cumprir suspensão diante do Cuiabá. Com ele em campo, a equipe pode apostar novamente na sua principal arma: a bola aérea. Já o Botafogo vai a campo desfalcada justamente de Adryelson e Cuesta, que foram sua dupla de zaga titular, além do volante Marlon Freitas, todos suspensos.