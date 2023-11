Sem Bellingham, Real vence Braga com gols brasileiros e vai às oitavas da Liga dos Campeões

Sem o fenômeno Jude Bellingham, poupado por causa de um problema no ombro, o Real Madrid contou com Vinícius Junior e Rodrygo para garantir vaga nas oitavas de final da Liga dos Campeões. Após Brahim Díaz abrir o placar, os dois brasileiros marcaram gols para ajudar o time comandado por Carlo Ancelotti a vencer o Braga por 3 a 0, no Santiago Bernabéu, em jogo da quarta rodada do Grupo C do torneio europeu.

Agora com 12 pontos, na liderança, a equipe merengue não pode mais ser alcançada pelo Braga, terceiro colocado, com três pontos, nem pelo Union Berlin, que tem apenas um depois de empatar por 1 a 1 com o Napoli, também nesta quarta. Os napolitanos ocupam a vice-liderança, com sete pontos, e vão buscar a confirmação da classificação na próxima e penúltima rodada, quando enfrenta o rival espanhol.

Ancelotti mandou o Real Madrid ao gramado sem Bellingham, destaque deste início de temporada com 13 gols e três assistências em 14 partidas. O jovem britânico de 20 anos sofreu uma luxação leve no ombro durante o empate sem gols com o Rayo Vallecano, no final de semana, e começou no banco nesta quarta para não correr riscos desnecessários, mas a postos para jogar dependendo das circunstâncias apresentadas pela partida.

A vaga no meio de campo ficou com Brahim Díaz, justamente o responsável por abrir o placar aos 26 minutos do primeiro tempo, após invadir a pequena área para receber passe de Rodrygo e estufar a rede. Antes disso, logo nos primeiros minutos da partida, o Braga desperdiçou um pênalti, defendido por Lunin após cobrança de Djaló. Comandado por Díaz, Vini Jr. e Rodrygo, o Real dominou o restante do primeiro tempo, mas não voltou a balançar a rede.

No segundo tempo, o time espanhol intensificou as investidas ofensivas e foi mais efetivo, tanto que praticamente selou a vitória nos primeiros 15 minutos. O placar foi ampliado aos 12 minutos, quando Vinícius dominou na área, limpou o marcador e bateu para marcar. Três minutos depois, foi a vez de Rodrygo balançar a rede, com um toque de categoria por cima do goleiro Matheus.

GRUPO D

Também nesta quarta-feira, foram definidos os dois classificados do Grupo D. A Inter de Milão venceu o Red Bull Salzburg por 1 a 0, com um gol de Lautaro Martínez e garantiu vaga ao chegar aos 10 pontos, na vice-liderança. Na outra partida da chave, o Real Sociedade também alcançou a casa dos 10, pois venceu o Benfica por 3 a 1. Como tem vantagem de 5 a 3 no saldo de gols sobre a Inter, a equipe espanhola termina a rodada em primeiro lugar, mas a disputa pela liderança segue aberta. Já a briga pela classificação acabou porque, faltando duas rodadas e seis pontos em disputa, o Salzburg tem seis e o decepcionante Benfica de Di María está zerado .