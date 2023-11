Crefisa deve investir no Vasco

O Vasco pode contar com o apoio da Crefisa para a reforma de São Januário. De acordo com o UOL, o dono da empresa e marido de Leila Pereira, José Roberto Lamacchia, tem a intenção de comprar os naming rights do estádio, que passaria a se chamar 'São Januário Crefisa' após a reformulação.

Segundo o portal, o investimento da Crefisa depende de uma vitória de Pedrinho sobre Leven Siano nas eleições presidenciais do próximo sábado. Lamacchia já declarou publicamente que apoiará o ex-jogador caso ele seja eleito.

"Caso seja eleito presidente, eu tenho o interesse de colocar o nome da Crefisa no naming right de São Januário", disse.