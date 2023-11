Bruno Henrique e Gerson vão enfrentar julgamento

Flamengo, Bruno Henrique e Gerson irão a julgamento no dia 21 no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). Enquanto os dois jogadores podem pegar suspensão e desfalcar o time, o Rubro-Negro corre o risco de perder mando de campo na reta final do Brasileirão por causa da confusão da torcida na derrota por 2 a 1 para o Santos, no dia 1 de novembro, em Brasília.

Bruno Henrique foi enquadrado no artigo 258 (desrespeitar os membros da equipe de arbitragem ou reclamar desrespeitosamente) do CBJD (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). Caso seja punido pelo STJD, o atacante pode pegar pena de até seis jogos.

Já a situação de Gerson é ainda mais grave e ele pode ser suspenso de quatro a 12 jogos. O volante foi enquadrado no artigo 254-A (praticar agressão física durante a partida), pela cotovelada no rosto de Furch durante uma disputa de bola.