Corinthians aposta na forte marcação para frear embalado Grêmio e não afundar mais na tabela

Perdendo posições a cada rodada na tabela do Brasileirão, o Corinthians tem um duro compromisso neste domingo, às 16 horas, diante do embalado Grêmio, em Porto Alegre, em sua batalha contra a queda. Cada vez mais perto da zona de rebaixamento, Mano Menezes apostará na forte marcação sob pressão para tentar segurar um dos candidatos ao título, que vem de cinco vitórias consecutivas. O ordem do treinador é tentar recuperar a bola e ter precisão nas chances criadas.

Agora comandante corintiano, Mano Menezes já falhou em suas duas visitas à Arena do Grêmio em 2023. Ainda no Internacional, levou 2 a 1 no Campeonato Gaúcho e 3 a 1 no primeiro turno do Brasileirão. Sor risco de ficar a somente um ponto da faixa de queda (atualmente é o 14º com 41), o técnico sabe que precisa quebrar esse recente retrospecto ruim.

"Jogos grandes você tem seu momento e o adversário também. E geralmente obtém o resultado quem faz bem o seu papel e consegue neutralizar o rival. Não conseguimos conectar as saídas de bola (depois de abrir 1 a 0 contra o Atlético-MG) e baixamos muito as linhas. A gente precisa resolver esse problema tático e essa foi minha conversa com os jogadores", disse Mano, revoltado com a queda de rendimento da equipe no segundo tempo das partidas e ameaçando modificar as peças.

"Ou resolve com mais gás ou taticamente. Não podemos baixar o bloco inteiro e dar bola para o adversário jogar. (O grêmio) Com a confiança que está, vai ter mais posse e tomar a iniciativa. Temos de ter a retomada e pressão sobre a bola", revelou sua tática para este domingo. "Corinthians e Grêmio fazem sempre grandes jogos e espero que seja mais um e que a gente tenha condições de lutar pelos três pontos lá."

Mano pode sacrificar Yuri Alberto da equipe titular para "preservar" o atacante, bastante cobrado por causa dos gols desperdiçados nos últimos jogos e também esgotado fisicamente. Felipe Augusto, fora contra o Atlético-MG por causa de um problema muscular, pode ser uma aposta para "brigar" com os defensores por ser mais forte.

"Podemos ter o Felipe no domingo para poder revezar um pouco com o Yuri Alberto. Mas precisamos tentar fazer a bola chegar com mais qualidade, como fizemos com o Santos, que é o caminho para ajudar o finalizador", enfatizou o técnico. Rei dos empates no Brasileirão, com 14, voltar do Sul com um ponto não seria uma catástrofe ao Corinthians por causa do confronto direto com o Bahia na rodada a seguir, em Itaquera.

"Quando joga na parte baixa da tabela, sempre é uma pressão diferente da que há para conquistar um título. Precisamos saber enfrentar o momento com experiência, firmeza, porque o comandante tem de segurar o leme com força para as coisas seguirem e não tomarem o caminho ruim (da zona de queda)", ponderou Mano, que pede para sua equipe repetir as primeiras etapas contra Santos e Atlético-MG, se possível, durante todo o jogo com os gaúchos.

NO EMBALO DA TORCIDA E DE SUÁREZ

Dono de poderoso ataque, com 57 gols marcados no Brasileirão - abriu a rodada como o time mais positivo -, o Grêmio aposta na força de sua torcida e no faro artilheiro de Luiz Suárez para emplacar a sexta vitória seguida e tentar assumir a liderança do Brasileirão. Um triunfo, aliado a tropeço do Botafogo, garante o time no topo da tabela.

Empolgado com a virada por 4 a 3 diante do Botafogo, em São Januário, o técnico Renato Gaúcho quer casa cheia empurrando o Grêmio neste domingo. "A Arena tem que estar lotada no domingo, não pode ter lugar nem para um mosquito. O torcedor tem que incentivar", cobrou o treinador. "O Grêmio saiu da série B, veio pra série A e estamos chegando, muita gente não acreditava e isso é trabalho, da diretoria, do meu grupo e meu."

O time está concentrado desde sexta-feira para este jogo. Renato Gaúcho colocou todo mundo para descansar após batalha no Rio e "exigiu" que Luis Suárez, autor de três gols diante do Botafogo, treinasse menos para estar inteiro.

"É um prazer muito grande trabalhar com um jogador desse nível. Muitos jogadores consagrados não gostam de treinar, só de jogar. E ele, às vezes tenho de fazer cara feia para sair dos treinos", revelou. "Mas agora, quero que durmam 10, 12 horas e se alimentem bem. É pé no chão, ciente que será mais um jogo difícil com o Corinthians."

No primeiro turno, empate polêmico por 4 a 4 na Neo Química Arena, no qual os gaúchos reclamaram bastante de um pênalti em toque de mão de Yuri Alberto no fim ignorado pela arbitragem. Esse alto número de gols sofridos pelo Grêmio é uma questão que Renato Gaúcho quer resolver. São 49 no Brasileirão, melhor somente que Santos, o penúltimo colocado Coritiba, e o lanterna América-MG.