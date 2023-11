Eduardo Coudet admite cansaço do Inter em derrota e destaca: 'O Palmeiras não perdoa'

O Internacional não conseguiu fazer frente ao Palmeiras neste sábado e acabou sendo derrotado por 3 a 0, na Arena Barueri. O desgaste físico foi evidente, ainda mais no segundo tempo, quando o time paulista foi extremamente dominante. O técnico Eduardo Coudet admitiu que o time está cansado com a sequência de jogos na temporada e destacou que enfrentou uma "equipe que não perdoa".

"Sinto que a diferença esteve claramente na efetividade e contundência. No primeiro tempo tivemos chances também, eles fizeram uma e nós não fizemos a que tivemos. No segundo começamos bem, sinto que o segundo gol erramos muito. Com o cansaço depois do segundo gol o jogo terminou. Foram sete, oito rodadas seguidas, jogando a cada três dias. Enfrentamos um rival que não perdoa. O mais preocupante, além de ter perdido, é que esperamos que os jogadores estejam bem e possamos recuperá-los", disse o treinador.

Eduardo Coudet enfatizou a grande atuação do goleiro Weverton, que fez defesas cruciais no primeiro tempo. "Eu não gosto de perder. Sinto que tivemos a possibilidade de vencer, mas não conseguimos concluir. O Weverton teve uma grande atuação e eles aproveitaram melhor as chances", afirmou.

O treinador prometeu uma equipe diferente após a parada para a Data FIFA. "Seguramente vai ver um time diferente, teremos tempo, é fundamental na parte física, vamos chegar de outra maneira. Para armar o time, contra o Palmeiras, foi depois do meio-dia, perguntando como estava cada um", disse.

Com a derrota, o Internacional ficou estacionado no meio da tabela de classificação, com 43 pontos, ainda com uma certa "gordura" em relação aos clubes que lutam contra o rebaixamento.

O próximo compromisso do time colorado é apenas no dia 26 de novembro (domingo), às 18h30, quando enfrenta o Red Bull Bragantino, no Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 35ª rodada do Brasileirão.