Bayer Leverkusen atropela Union Berlin e tira o Bayern de Munique da liderança do Alemão

O Bayer Leverkusen voltou à liderança do Campeonato Alemão ao golear o Union Berlin por 4 a 0, neste domingo, na Leverkusen Arena, pela 11ª rodada. De quebra, empurrou o seu principal rival na briga pelo título, o Bayern de Munique para o segundo lugar.

O resultado levou o invicto Bayer Leverkusen à primeira colocação, com 31 pontos, dois de vantagem para o Bayern de Munique. Stuttgart, com 24, e Borussia Dortmund, com 21, fecham o G-4. O Union Berlin, por outro lado, caiu para a lanterna, com apenas seis.

Precisando vencer para reassumir a liderança, o Bayer Leverkusen não pensou duas vezes em pressionar o Union Berlin. O time da casa criou diversas oportunidades de gol, mas foi abrir o placar apenas aos 22 minutos, em um arremate de Grimaldo de fora da área. A bola encobriu o goleiro Ronnow e morreu no ângulo.

O Leverkusen poderia ter ido para o intervalo com um placar mais elástico, mas esqueceu de combinar com o goleiro Ronnow, que fez grandes defesas para evitar o segundo, a melhor em uma cabeçada, à queima-roupa, de Boniface. Discreto, o Union Berlin não conseguiu fazer frente ao adversário e pouco ameaçou. Houve uma tentativa de pressão no fim, mas sem sucesso.

A superioridade do Leverkusen ficou ainda mais evidente no segundo tempo. O time do técnico Xabi Alonso não demorou para ampliar o marcador. Aos 12 minutos, após cobrança de escanteio, Odilon Kossounou desviou de cabeça para fazer 2 a 0.

Em desvantagem, o Union Berlin recuou com a clara intenção de sofrer uma goleada. No entanto, a tática acabou não dando certo. Aos 28, Jonathan Tah pegou a sobra e jogou no ângulo para fazer mais um. E ainda deu tempo para Nathan Tella, aos 38, fechar a goleada com um lindo arremate.

O Bayer Leverkusen volta a campo no dia 25 de novembro (sábado), às 11h30, para enfrentar o Werder Bremen, fora de casa. Já o Union Berlin, no mesmo dia e horário, recebe o Augsburg, em busca da recuperação.