Canadá conquista título histórico na Billie Jean King Cup contra a Itália

O Canadá fez história ao conquistar seu primeiro título na Billie Jean King Cup neste domingo, superando a Itália na final. A decisão foi marcada por uma surpreendente superioridade canadense na quadra dura de Sevilha, na Espanha. Marina Stakusic venceu Martina Trevisan por 2 sets a 0, com parciais de 7/5 e 6/3, resistindo a alguns break points da adversária italiana.

No segundo embate, Leylah Fernandez reforçou a supremacia canadense, vencendo Jasmine Paolini por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/3. Fernandez demonstrou um domínio impressionante sobre a adversária italiana, consolidando a vitória e solidificando a trajetória vitoriosa do Canadá na competição.

A Billie Jean King Cup, uma das competições mais relevantes para o tênis feminino, testemunhou um desempenho excepcional do Canadá, que assegurou seu lugar no topo do pódio pela primeira vez na história do torneio. O país norte-americano é o 13º campeão do torneio na história.

A conquista foi muito celebrada ainda na quadra pelas atletas do Canadá. A Itália, quatro vezes campeã da Billie Jean King Cup, mantém um jejum de 10 anos sem a conquista.