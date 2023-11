Ceará deslancha no 2º tempo e complica o Mirassol na luta pelo acesso na Série B

Mesmo sem aspirar nada nesta reta final de Série B do Campeonato Brasileiro, o Ceará fez seu dever de casa neste domingo, pela 36ª rodada. No estádio Presidente Vargas, o time cearense deslanchou na segunda etapa e superou por 2 a 0 o Mirassol, que se complicou na luta pelo acesso à primeira divisão.

Com o resultado, o Ceará, que não luta por acesso e nem corre risco de rebaixamento, se manteve em 11º lugar, com 50 pontos. Já o Mirassol permanece com 57 e ocupa a oitava colocação. E ainda pode ver o pelotão da frente se desgarrar faltando duas rodadas para o fim do campeonato.

O duelo na capital cearense começou estudado. O Ceará tinha uma leve superioridade na posse de bola, mas pecava na construção como equipe. Os donos da casa rondavam a área, mas erravam muitos passes e cruzamentos que não levavam perigo. Brigando pelo acesso, o time paulista era mais agudo. Fazendo-se valer dos contra-ataques, o time também não conseguia pisar na área, mas arriscava mais.

O volante Danielzinho recebeu de Fernandinho e obrigou Bruno Ferreira a fazer grande defesa. Construindo melhor as jogadas ofensivas, o time visitante abusava de perder grandes chances. Já na reta final, a defesa do Ceará afastou parcialmente, e Danielzinho quase marcou um golaço. Depois, Gabriel recebeu na área, mas mandou por cima do gol.

Na volta do intervalo, o Ceará, que não conseguia se articular como equipe, abriu o placar em bela jogada individual de Erick Pulga. Com um minuto, o atacante recebeu na ponta esquerda, costurou a defesa do Mirassol e bateu na saída de Muralha. Um golaço. O gol abalou o Mirassol, que assistiu os donos da casa assumirem o comando da partida. Warley cruzou e Pedro Lucas balançou as redes, mas o gol foi anulado, pois a bola saiu na hora do cruzamento. O que não fez falta.

Logo depois, Erick Pulga saiu em velocidade e foi derrubado por Rodrigo Sam, dentro da área, e o pênalti foi marcado. Bissoli deslocou o goleiro Muralha e ampliou para o Ceará, aos 24. Atrás do placar, o Mirassol se desorganizou em campo. Sem conseguir trocar passes, o time ainda perdeu Rodrigo Sam, expulso aos 49. Com um a mais, o Ceará trocou passes à espera do apito final.

Nas rodadas finais, o Ceará vai ser o fiel da balança do acesso na Série B. Na 37ª rodada, visita o Vila Nova, no próximo domingo, em Goiânia, e encerra sua participação contra o Juventude, no Presidente Vargas. Já o Mirassol tem o confronto direto contra o Atlético-GO, no próximo sábado, no Campos Maia, às 17h00. Já na última rodada, visita o Tombense, em Minas Gerais.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 2 X 0 MIRASSOL

CEARÁ - Bruno Ferreira; Warley, Luiz Otávio, David Ricardo e Paulo Victor; Léo Santos (Richardson), Pedro Lucas (Zé Ricardo) e Jean Carlos; Janderson (Pedrinho), Erick Pulga (Saulo Mineiro) e Bissoli (Nicolas). Técnico: Vagner Mancini.

MIRASSOL - Alex Muralha; Lucas Ramon (Heitor), Rodrigo Sam, Luiz Otávio e Guilherme Biro; Neto Moura (Yuri Lima), Danielzinho, Fernandinho, Gabriel (Julimar) e Chico Kim (Camilo); Zé Roberto (Cristian). Técnico: Mozart.

GOLS - Erick Pulga, a 1 minuto, e Bissoli (pênalti), aos 24 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - David Ricardo, Léo Santos e Paulo Victor (Ceará); Gabriel (Mirassol).

CARTÃO VERMELHO - Rodrigo Sam (Mirassol).

ÁRBITRO - Felipe Fernandes de Lima (MG).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE).