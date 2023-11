Com gol brasileiro, Atlético de Madrid vence Villarreal de virada no Espanhol

Com gol de brasileiro, o Atlético de Madrid buscou a virada para vencer o Villarreal, por 3 a 1, neste domingo, diante de sua torcida, no estádio Civitas Metropolitano, em rodada do Campeonato Espanhol. O brasileiro Samuel Dias Lino, ex-Flamengo e São Bernardo, marcou um dos gols da equipe da casa.

O resultado é importante para o Atlético se manter na briga pelas primeiras posições da tabela. O time madrilenho ocupa o quarto lugar, com 28, dois atrás do Barcelona e seis abaixo do surpreendente líder Girona. O Real Madrid é o vice-líder, com 32. Já o Villarreal é apenas o 14º colocado, com 12 pontos.

Apesar de jogar em casa, o Atlético enfrentou dificuldades no início do jogo. E foi vazado aos 20 minutos, por Moreno. A reação dos anfitriões só começou nos acréscimos do primeiro tempo. Aos 46, Griezmann deu a assistência de Witsel mandou para o gol, empatando o confronto.

No segundo tempo, o Atlético voltou a ter problemas em campo, longe de dominar o meio-campo. E a virada veio apenas aos 35 minutos, com gol de Griezmann, após passe de Llorente. Aos 40, veio o terceiro gol, com Samuel Dias Lino, que deixou o banco de reservas para selar a suada vitória do time atleticano.

Mais cedo, Sevilla e Betis empataram por 1 a 1 na cidade de Sevilha. Com gols somente no segundo tempo, o visitante abriu o placar com Perez, mas o Sevilla empatou com o experiente Rakitic. No início do jogo, o Betis chegou a balançar as redes, com Bellerin, mas o lance foi anulado com ajuda do VAR.

O empate manteve o Sevilla na metade inferior da classificação. O time é apenas o 13º colocado, com 12 pontos. O Betis, em sétimo, tenta entrar na briga pelas primeiras posições, com 21.