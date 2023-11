Djokovic vence Rune em estreia no ATP Finals e assegura topo do ranking até o fim do ano

O sérvio Novak Djokovic sofreu neste domingo, mas estreou com vitória no ATP Finals, disputado em Turim, na Itália. O tenista número 1 do mundo derrotou o dinamarquês Holger Rune por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (7/4), 6/7 (1/7) e 6/3, em 3h04min, e assegurou o topo do ranking até o fim da temporada.

Será a oitava vez que Djokovic terminará uma temporada no topo da lista da ATP, um novo recorde, superando marca que já era sua. O suíço Roger Federer, já aposentado, e o espanhol Rafael Nadal, afastado do circuito por lesão, terminaram no topo por cinco temporadas cada um.

Na quadra dura, cobertura e super rápida de Turim, Djokovic e Rune fizeram um duelo muito equilibrado, principalmente nos dois primeiros sets, decididos somente no tie-break. O dinamarquês não se abalou ao perder a primeira parcial e mostrou força no tie-break do segundo set, quando quase venceu Djokovic de zero.

Na parcial decisiva, contudo, Rune perdeu ritmo de jogo e viu o sérvio controlar o jogo até fechar a partida. Djokovic terminou o duelo com quatro quebras de saque sobre o adversário, que registrou três. O dinamarquês se destacou nas bolas vencedoras. Foram 48 a 38. Mas falhou mais: cometeu 13 erros não forçados, contra nove do número 1 do mundo.

Mais cedo, a competição foi aberta oficialmente com a vitória do italiano Jannik Sinner sobre o grego Stefanos Tsitsipas por 2 a 0, com duplo 6/4, em 1h25min de confronto. Em sua segunda participação no torneio, o número quatro do mundo se impôs nos detalhes numa partida marcada pelo equilíbrio.

Sinner se destacou no saque e nas bolas vencedoras. Foram 21 a 16. Ambos os tenistas empataram no número de erros não forçados: foram cinco para cada lado. Foi a segunda vitória seguida do italiano sobre Tsitsipas. No geral, o grego continua em vantagem: oito triunfos a três.

Com os resultados do dia, Sinner desponta na liderança do Grupo Verde por ter vencido sua partida sem ceder sets. Djokovic vem logo atrás.

Os tenistas do Grupo Verde voltam à quadra na terça-feira. Na segunda, os atletas do Grupo Vermelho vão fazer suas estreias. O primeiro jogo do dia vai reunir o espanhol Carlos Alcaraz e o alemão Alexander Zverev. Na sequência, vão duelar os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev.