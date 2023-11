Payet é o herói!

O Vasco tinha tudo para buscar uma vitória tranquila para se afastar da zona de rebaixamento jogando em São Januário contra o lanterna e rebaixado América-MG. E, apesar de abrir o placar com Vegetti logo no início, teve enorme dificuldade, sofreu o empate com Mastriani e quase levou a virada. E só aos 48 minutos, numa falta muito bem cobrada por Payet, o Cruz-Maltino venceu por 2 a 1.

A verdade é que o Cruz-Maltino só não se complicou porque o aguerrido América-MG mostrou porque é lanterna e rebaixado mesmo fazendo jogos duros: errou muito tecnicamente na hora de definir as jogadas. Sem tirar o mérito do goleiro Léo Jardim, que salvou em diversas oportunidades.

O Vasco abriu o placar logo aos três minutos, com Vegetti aproveitando grande jogada de Gabriel Pec, em contra-ataque. O cenário era todo favorável se não fosse pelo próprio time, que desligou na marcação e sofreu o empate aos 12, em jogada de lateral que terminou em Mastriani cabeceando entre Maicon e Paulo Henrique.

E aos 48 minutos do segundo tempo, Payet cobrou magistralmente falta sofrida por Vegetti para garantir a vitória. Na comemoração, o francês apontou para o patch de Dinamite na camisa.