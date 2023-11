Dorival Junior confirma Lucas após Data Fifa e rechaça antecipar férias no São Paulo

Com a temporada praticamente resolvida após conquistar a Copa do Brasil, o São Paulo já não tem grandes pretensões no Campeonato Brasileiro. Nem por isso o elenco terá descanso nesta reta final de competição. É o que garante o técnico Dorival Junior, que rechaçou antecipar as férias dos jogadores. Neste domingo, o time empatou sem gols o clássico com o Santos, na Vila Belmiro.

"Eu não pretendo antecipar de maneira alguma. Até porque a legislação não permite isso. Temos aí um cronograma que seguiremos de acordo com a diretoria. Quem manda em férias, em período, em tempo, é a diretoria. Isso não tem envolvimento da comissão técnica em momento algum. Tudo o que for determinado, teremos que cumprir", disse o treinador.

Dorival Junior afirmou, ainda, que não pretende ficar rodando o elenco e que irá colocar os melhores jogadores que tiver à disposição em campo. Para o treinador, o time pode galgar posições melhores na competição e confirma que Lucas Moura deve retornar à equipe após a pausa para a Data Fifa. "Ele está finalizando, iniciando o processo de transição. Espero contar com ele contra o Fluminense", comentou.

O treinador novamente foi questionado sobre a possibilidade de perder jogadores ao fim da temporada. Nesta semana, o zagueiro Lucas Beraldo, de 19 anos, foi especulado no Liverpool. Ele admitiu que pode perder peças em janeiro, mas espera ter um elenco fortalecido para a temporada 2024, quando o time tricolor volta a disputar a Libertadores.

"Se quisermos lutar por finais e semifinais, temos que ter um time forte como o São Paulo sempre teve. O próximo passo talvez seja mais importante do que o inicial, o da montagem do grupo. A partir de agora a cobrança será maior."

O São Paulo terminou a 34ª rodada na décima posição, com 46 pontos, a nove da zona de rebaixamento. Os comandados de Dorival Junior voltam a campo no dia 26 de novembro, quando enfrentam o Fluminense, às 18h30, no Morumbi.