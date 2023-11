Santos espera recuperar lesionados e desgastados durante pausa do Brasileirão

O Santos espera voltar da pausa para a Data Fifa, iniciada nesta segunda-feira e válida até dia 21 de novembro, para recuperar jogadores importantes do elenco que estão lesionados e foram desfalques nas últimas partidas. Os dois nomes dos quais o técnico Marcelo Fernandes mais tem sentido faltado são o lateral-esquerdo Dodô, que também vem atuando na zaga, e o zagueiro João Basso.

Dodô tem sofrido com um incômodo no joelho e não joga desde o empate por 1 a 1 com o Corinthians, em clássico disputado dia 29 de outubro. Ele até poderia ter voltado a atuar nas últimas rodadas, mas a comissão técnica preferiu poupá-lo para evitar riscos desnecessários. Diante de tal cenário, é praticamente certo que estará à disposição após a Data Fifa."A equipe precisava da parada, já programamos tudo isso. O Dodô seguramos em dois jogos, talvez ele poderia vir para esse jogo, mas como os zagueiros não tomaram os cartões, seguramos", comentou Marcelo Fernandes.

Também ausente desde o jogo contra o Corinthians, João Basso, por sua vez, teve uma lesão mais séria no bíceps femoral da coxa esquerda e cogitou-se até a possibilidade de que ele não jogasse mais nesta temporada. No momento, há otimismo com a evolução apresentada por ele. "O João Basso tem uma lesão delicada, que evoluiu muito bem. Não digo que volte no próximo jogo, mas talvez na reta final. Um ponto importante, queremos encher o tanque de gasolina para esses últimos quatro jogos", afirmou o treinador.

Outro nome que pode estar à disposição após a Data Fifa é Morelos, com uma lesão muscular na panturrilha direita. Alison, Sandry, Felipe Jonatan e Alex Nascimento tratam casos mais sérios e não jogam mais neste ano.

Além dos problemas por lesão, o Santos sofreu com o desgaste da última maratona de jogos, conforme avaliado por Fernandes na coletiva após o empate sem gols com o São Paulo deste domingo. Até por isso, a comissão técnica decidiu aproveitar o período de pouco menos de duas semanas sem jogos e concedeu três dias de folga para o elenco, que só se reapresentará na quinta-feira.

Marcos Leonardo não deve estar presente na reapresentação, já que foi convocado para treinamentos com a seleção olímpica e teve o apoio do treinador santista para ser liberado. "Ele estava com uma expectativa grande para a seleção principal, ele está fazendo por onde, demonstrando seu valor. Ele ficou com muita ansiedade a respeito disso. Não queremos privar ele de jogar pela seleção olímpica. Ele sabe muito bem o que será feito lá, a seleção tem grandes profissionais, é importante ele ir, ele merece, vai ser chamado para a seleção principal", disse o comandante.

Depois da Data Fifa, o Santos enfrenta o Botafogo no Engenhão, o Fluminense na Vila Belmiro e o Athletico-PR na Ligga Arena. Para o último compromisso do ano, volta à Vila, onde receberá o Fortaleza. A equipe do litoral paulista está em 14ª lugar no Brasileirão, com 42 pontos, cinco a mais que o Cruzeiro, que é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, mas tem dois jogos a menos.