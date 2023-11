Fàbregas é promovido a técnico da equipe principal do Como, na segunda divisão da Itália

Cesc Fàbregas jamais escondeu que gostaria de ser técnico e começou na carreira nas equipes de base do Como, na Itália, para "ganhar experiência" antes de assumir uma equipe profissional. Com a demissão de Moreno Longo nesta segunda-feira, porém, vai abreviar seus planos ao ser promovido, interinamente, ao time de cima, na segunda divisão do Campeonato Italiano.

Curioso é que Moreno Longo sai após vitória fora de casa por 1 a 0 sobre o Ascoli e realizando um bom trabalho, com sua equipe na sexta colocação da divisão de acesso da Itália, com 21 pontos, um atrás de Cremonese e Modena e dois a menos que o Palermo, em terceiro. Apenas o líder Parma, com 29, e o segundo colocado Venezia, com 27, estão mais distantes.

"Como 1907 e Moreno Longo se separaram. A procura de um novo treinador principal começa imediatamente com Cesc Fàbregas e a atual comissão técnica assumindo funções durante o período interino", revelou a troca o Como, oficializando Fàbregas.

"Após vários meses de planejamento estratégico, a diretoria decidiu que uma mudança dinâmica era do interesse do clube. Longo ingressou no Como em setembro de 2022, onde ajudou a equipe a evitar o rebaixamento, terminando em 13º na temporada passada. Cesc Fàbregas, atual treinador do Como 1907 Primavera (categoria de base), fará seu primeiro treino na manhã de quarta-feira."

"Agradecemos a Moreno Longo por todo o seu trabalho árduo e dedicação, especialmente depois de chegar após um período difícil na temporada passada. No entanto, gostaríamos de embarcar num novo caminho que, esperamos, proporcionará mais emoção e entretenimento aos fãs em Como e em outros locais. Esperamos fazer uma nova nomeação para o cargo de técnico principal em um futuro próximo. Agradecemos aos fãs pela compreensão e pela sua lealdade e apoio inabaláveis. Como sempre, Força Como", disse Mirwan Suwarso, representante oficial do grupo proprietário do Como, que busca um futebol mais vistoso, não descartando até uma efetivação de Fàbregas.

A estreia do ex-meia espanhol no comando do time de cima será sábado, no estádio Giuseppe Sinigaglia, em Como, diante do lanterna Feralpisalò, que trem somente sete pontos em 13 rodadas e não deve dificultar a vida dos mandantes.