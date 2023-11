Marcelo Moreno anuncia aposentadoria da seleção boliviana após 16 anos: 'Completei meu ciclo'

Ídolo dos bolivianos, o atacante Marcelo Moreno, de 36 anos, anunciou nesta segunda-feira que vai se aposentar da seleção nacional após esta última rodada do ano das Eliminatórias para a Copa do Mundo. Após 16 anos defendendo as cores de seu país, o jogador anunciou que "completou seu ciclo" e se despede após os compromissos com Peru e Uruguai.

"Chegou um momento difícil. Tomei uma decisão com minha família, com meus amigos, e creio que completei meu ciclo na seleção boliviana de futebol. Esses dois jogos serão os últimos que representarei o meu país", oficializou Marcelo Moreno em coletiva nesta segunda-feira.

"Dei tudo pela Bolívia, sempre tentei o máximo. Vou para uma Copa do Mundo, não como jogador. Mas como treinador ou como dirigente, chegarei a uma Copa do Mundo", afirmou, depois de não conseguir concretizar este sonho ajudando dentro de campo.

Ao lado do jogador, o presidente da Federação Boliviana de Futebol (FBF), Fernando Costa, disse que respeita a decisão do jogador, mas pediu que Marcelo Moreno continue contribuindo com a seleção de alguma maneira.

Terceiro maior artilheiro da história das Eliminatórias Sul-Americanas, com 22 gols anotados, atrás apenas do argentino Messi, com 31, e do Uruguai Suárez, com 29, Moreno vai enfrentar Peu e Uruguai e depois poderá se transformar em algum integrante da comissão técnica ou mesmo dirigente.

Na história com a Bolívia, foram 108 partidas disputadas pelo capitão. O camisa 9 anotou 31 gols. Ele enfrenta o Peru nesta quinta-feira, no Estádio Hernando Siles, em sua última aparição na seleção atuando em La Paz, e depois dá o adeus definitivo em visita ao Uruguai, terça-feira, no Centenário de Montevidéu.

"Todo começo tem um fim. E o meu chegou. Peço que os torcedores sigam apoiando os jovens em um processo difícil, pois não temos condições de jogar de igual para igual com as outras seleções (do continente)), pois nossos problemas são muito grandes."

Com passagem vitoriosa pelo Cruzeiro, Marcelo Moreno ainda defendeu Flamengo e Grêmio no País, e o Werder Bremen, na Alemanha, e continuará atuando no Independiente del Valle, do Equador.