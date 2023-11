Atlético-MG renova contrato com o lateral-direito Saravia até dezembro de 2025

A temporada do futebol brasileiro vai chegando ao fim e os clubes começam a garantir suas peças para 2024. Nesta segunda-feira, o Atlético-MG anunciou que chegou a um acordo com o argentino Renzo Saravia, que ampliou seu vínculo por mais dois anos.

"Saravia fica até 2025! O Galo renovou o contrato do lateral Renzo Saravia. O novo vínculo do argentino vai até dezembro de 2025! Que possamos viver boas histórias até lá, hermano", oficializou o Atlético-MG.

O jogador apareceu ao lado do diretor de Futebol, Rodrigo Caetano, feliz da vida após assinar o novo contrato. Saravia foi contratado em fevereiro, do Botafogo, por recomendação do então técnico Eduardo Coudet. O acordo era só até julho, por produtividade, com possibilidade de ampliação até dezembro, o que ocorreu ainda em maio.

Inicialmente reserva de Mariano, o argentino ganhou a vaga após a lesão do companheiro e se firmou sob o comando de Felipão, se tornando uma peça vital no crescimento do time no Brasileirão, no qual é quinto colocado e ainda com remotas chances de título.

Agora, o Atlético-MG já está com suas duas laterais garantidas pelos próximos dois anos. Antes de Saravia, Guilherme Arana já havia ampliado seu contrato após receber sondagem do Corinthians.

O clube ainda tenta encontrar um armador e tem negociações com o ex-palmeirense Gustavo Scarpa, que não se deu bem no futebol inglês, no Nottingham Forest. Os valores, porém, assustaram o clube, que tenta reduzir as cifras para fechar com o jogador.