Após acabar com jejum na Série B, técnico da Ponte conta com retornos na próxima rodada

Depois de ficar dez jogos sem vencer, enfim a Ponte Preta conseguiu se reabilitar ao bater o Tombense, fora de casa, neste final de semana, por 1 a 0, e saiu da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro.

Mas, agora terá mais 'duas decisões' pela frente para tentar confirmar a manutenção na segunda divisão nacional em 2024. Para o duelo contra o Juventude, no próximo sábado, às 17h, fora de casa, no Estádio Alfredo Jaconi, o técnico João Brigatti começou a semana, esperando contar com três retornos que foram vetados da última rodada: o lateral Maílton, o zagueiro Edson e o meia Gabriel Santiago.

Maílton está com um incômodo muscular desde a derrota contra o Avaí, há duas rodadas. Ele sequer viajou para Tombos (MG) e ficou fazendo tratamento junto ao departamento médico em Campinas. Caso tenha condições de voltar a atuar, brigará pela titularidade na ponta ou na própria lateral-direita.

Edson, em recuperação de uma torção no tornozelo, e o meia Gabriel Santiago, com questões físicas, voltaram a treinar com bola, mas estão sendo monitorados pela comissão técnica. No mais, não há novos desfalques por suspensão ou lesão em relação à partida passada. Se não puderem iniciar o jogo, poderão integrar a delegação para Santa Catarina.

Atualmente, a Ponte Preta aparece na 15ª colocação com 38 pontos, dois na frente da Chapecoense que tem 36 e é o primeiro time que abre a zona de rebaixamento.