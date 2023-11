Neymar ficará sem pisar no chão por causa de lesões no menisco, diz médico da seleção

O médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, afirmou nesta segunda-feira que o atacante Neymar vem se recuperando bem do rompimento ligamentar no joelho esquerdo, mas que lesões associadas vão obrigar o jogador a evitar a apoiar o pé no chão por um período.

"Ele teve lesões no menisco que precisaram ser suturadas. Baseado nisso, ele precisa ficar um tempo sem poder pisar (no chão), exatamente pelas lesões associadas, além do ligamento", afirmou o médico, em entrevista coletiva.

Neymar rompeu o ligamento do joelho na partida em que o Brasil foi derrotado por 2 a 0, em outubro, em Montevidéu.

Lasmar disse que esteve com o jogador no domingo para uma nova avaliação pós-operatória. "O Neymar vem se recuperando muito bem. Ele vai passar por um processo de reabilitação lento, demorado, mas vem respondendo muito bem. Estamos satisfeitos."

O médico também explicou o corte do goleiro Ederson, do Manchester City. Bento, do Athletico Paranaense, foi convocado pelo técnico Fernando Diniz.

Titular nos quatro primeiros jogos de Diniz no comando da seleção, Ederson sofreu um trauma no pé nos minutos finais do empate pot 4 a 4, com o Chelsea, no domingo, pelo Inglês, mas continuou na partida. "Mas a dor foi ficando intensa. O pé ficou inchado, difícil para caminhar. Depois dos exames, não teria condição de estar disponível no primeiro momento. A comissão técnica optou por uma opção mais pronta", afirmou Rodrigo Lasmar.

Jogadores e comissão técnica da seleção brasileira se apresentaram nesta segunda-feira na Granja Comary, em Teresópolis. O grupo se prepara para duas partidas das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Na quinta, a seleção brasileira enfrenta a Colômbia, em Barranquilla. No dia 21, o adversário será a Argentina, no Maracanã.