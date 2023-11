Em duelos fora de casa, Criciúma e Juventude tentam se manter no G-4 da Série B

Duas partidas fecham a 36ª rodada, a antepenúltima da Série B do Campeonato Brasileiro na noite desta terça-feira. Embalados por vitórias, Criciúma e Juventude entram em campo, fora de casa, focados em se manterem dentro do G-4 - zona de acesso. Já o Guarani tenta sua 'última cartada' para manter vivo o sonho de subir à Série A em 2024.

Logo às 19h, Guarani e Criciúma se enfrentam no Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. O time catarinense chega embalado por três vitórias seguidas, que o deixaram em situação confortável na briga pelo acesso, afinal depende apenas de si para chegar ao objetivo. Atualmente, tem 60 pontos e é terceiro colocado.

De outro lado, o Guarani não vence há cinco jogos e precisará da reabilitação para seguir com chances de acesso. É o nono colocado com 56 pontos e está quatro atrás do Juventude, que abre o G-4 com 60. Apenas três vagas estão abertas, já que o Vitória conquistou o acesso matemático nessa rodada após a vitória por 2 a 1 em cima do Novorizontino que o deixou com 69 pontos.

O Juventude, inclusive, entra em campo mais tarde, às 21h30, para enfrentar o já rebaixado ABC, fora de casa, no estádio Frasqueirão, em Natal (RN), focado em aumentar ou manter essa distância segura em relação aos demais adversários na briga por esse acesso. Os donos da casa são lanternas com apenas 21 pontos somados.

Confira os jogos da 36ª rodada da Série B:

Terça-feira

19h

Guarani x Criciúma

21h30

ABC x Juventude