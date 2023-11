Tsitsipas abandona no início do jogo, deixa ATP Finals e mantém Rune na briga por classificação

O grego Stefanos Tsitsipas se despediu do ATP Finals nesta terça-feira ao abandonar sua segunda partida na competição, contra o dinamarquês Holger Rune, logo após o terceiro game da partida. O resultado mantém Rune na briga pela classificação às semifinais do torneio que reúne os oito melhores tenistas da temporada, em Turim, na Itália.

Tsitsipas alegou dores nas costas para deixar a partida quando Rune vencia por 2 games a 1 no primeiro set. A partida durou apenas 17 minutos, o que rendeu vaias por parte da torcida italiana. Na sequência, a organização do torneio promoveu uma exibição entre o americano Taylor Fritz e o polonês Hubert Hurkacz, que são reservas na competição.

Campeão do ATP Finals em 2019, Tsitsipas lamentou o problema físico. "Para mim, é importante estar bem fisicamente, principalmente com as minhas costas. A dor estava muito grande. Eu joguei partidas com dores no passado, eu aguento, mas a dor de hoje era claramente muito forte para aguentar. Tive que tomar uma decisão difícil", comentou.

Já havia rumores de que o grego não estava em boas condições para disputar o ATP Finals. Na sexta-feira, ele encerrou um treino mais cedo, indicando desconforto. A imprensa local especulou que ele tinha problemas na região lombar ou no cotovelo. Na ocasião, Tsitsipas disse que estava 100%.

A partida reuniu os dois tenistas que perderam na abertura do Grupo Verde. O grego havia sido batido pelo local Jannik Sinner. Rune, por sua vez, perdera para o sérvio Novak Djokovic, que ainda jogará nesta terça. Com os resultados, lidera provisoriamente a chave, seguido por Sinner e Djokovic.

"Com certeza não era desse jeito que queria vencer. Foi algo infeliz. Dava para ver logo no primeiro game de serviço que ele não estava sacando tão bem quanto poderia", afirmou Rune, em referência ao desempenho de Tsitsipas nos três games da partida.

Curiosamente, o tenista grego desistiu do mesmo torneio, em 2021, após perder sua primeira partida.