Crespo assina contrato e é apresentado no Al-Ain: 'Trabalhar a equipe como uma família'

Começou para valer nesta terça-feira a "era Hernán Crespo" no Al Ain, dos Emirados Árabes Unidos. O treinador argentino assinou contrato e foi oficialmente apresentado pelo xeque Sultan bin Hamdan bin Zayed Al Nahyan. As primeiras palavras foi em unir a equipe como "uma família" na busca não apenas pelo título do campeonato local, mas também na Liga dos Campeões da Ásia.

O argentino, campeão paulista com o São Paulo há dois anos, estava no Al-Duhail, do Catar, e aceitou o convite para substituir Alfred Schreuder, que deixou o clube árabe em comum acordo com os dirigentes.

"Gostaria de expressar meu orgulho por pertencer ao Al Ain e minha imensa e indescritível alegria por estar no berço do futebol nos Emirados Árabes Unidos", celebrou Crespo após receber as boas-vindas. "Prometo trabalhar com a equipe como uma família para alcançar o sucesso que o Al Zaeem (apelido do clube) tem como alvo. Quero trazer alegria aos torcedores do Al Ain."

Assume um clube com cinco vitórias e duas derrotas no UAE Pro League, o Campeonato dos Emirados Unidos, atrás de Al Wasl e Al-Ahli Shabab. Já na Liga do Campeões da Ásia o time é o melhor da chave, com 100% de aproveitamento e já garantido nas oitavas por antecipação.

A estreia de Crespo ocorre no dia 26 de novembro, em visita ao Al-Ahli Dubai, pelo torneio local. Na Liga, recebe no dia 28 o Pakhtakor, do Usbequistão, apenas para cumprir tabela, pois a classificação já foi garantida. Mas será o primeiro contato do treinador com o torcedor no estádio Hazza bin Zayed.