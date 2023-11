São Caetano propõe troca de escudo, mas desiste após protesto da torcida

O São Caetano fez uma enquete para mudar seu escudo, mas desistiu da reformulação em menos de 24 horas após a repercussão negativa entre a torcida. Por meio de suas redes sociais, o clube do ABC Paulista informou que não irá mais trocar o símbolo por respeito ao posicionamento dos torcedores.

"Por conta da grande repercussão junto à nossa torcida, o que entendemos ser o maior patrimônio do clube, a diretoria decidiu que não irá mudar o escudo do Azulão", diz o comunicado. "Estamos imbuídos em buscar novos dias de vitórias para o clube e contamos com o apoio dos nossos verdadeiros torcedores para que 2024 seja o grande ano de retomada com as conquistas. Os desafios são proporcionais a certeza que juntos seremos ainda mais fortes", finaliza.

Na tarde de segunda-feira, o São Caetano anunciou em suas redes sociais que passaria a se chamar São Caetano Futebol Clube, substituindo o atual nome Associação Desportiva São Caetano, e que faria uma enquete para a escolha de um novo escudo, com dois modelos diferentes como opções na votação. A repercussão negativa foi forte e, logo em seguida, o clube apagou a postagem.

Nesta temporada, o time do ABC foi rebaixado para a Série A3, a terceira divisão do Paulistão. Até chegar a esse ponto, passou por uma série de dificuldades financeiras ao longo dos últimos anos, convivendo com atrasos salariais e até greves. A última vez que disputou a primeira divisão estadual, da qual foi campeão em 2004, foi em 2019.