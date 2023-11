Presidente do Flamengo em 2024

O ano de 2024 tem todos os ingredientes necessários para ser um dos mais decisivos do Mengão. A próxima temporada marca o último ano de mandato do atual presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, e consequentemente é um ano de eleição para o rubro-negro.

E uma informação do youtuber Gustavo Henrique 'Dando Choque' surgiu na manhã de ontem. De acordo com ele, Landim teria autorizado para todos os grupos de sua base de apoio a candidatura à presidência. A escolha final de quem será o apoiado pelo atual presidente se dará com base em critérios definidos pelo próprio Landim.