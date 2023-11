Guarani empata com Criciúma e decreta o título do Vitória na Série B

No duelo direto pelo acesso, Guarani e Criciúma empataram por 1 a 1 nesta terça-feira, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas quem comemorou foi o Vitória, que conquista seu primeiro título nacional. O resultado no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas, foi suficiente para o time baiano conquistar o título de forma antecipada. Ele veio após o acesso, conquistado no domingo, na vitória por 2 a 1, de virada, contra o Novorizontino.

Com o empate, o Criciúma chegou a 61 pontos, se manteve na vice-liderança, mas não consegue mais ultrapassar o Vitória, que soma 69 e tem um triunfo a mais, faltando dois jogos para o fim da competição. Já o resultado não foi de agrado do Guarani, que se vê cada vez mais longe da briga pelo G-4, ocupando a nona colocação, com 57 pontos.

O confronto direto começou equilibrado, com as equipes se atirando ao ataque. O Guarani tinha uma leve superioridade na posse de bola, mas não conseguia fazer o arremate ao gol. Enquanto o Criciúma foi mais efetivo e abriu o placar aos 14 minutos. Felipe Mateus cobrou escanteio e Arilson, livre de marcação, acertou de joelho, acertando a bola entre a trave e o defensor campineiro.

Com a abertura do placar, o nervosismo começou a tomar conta dos donos da casa. Mesmo com boa presença ofensiva, o ataque errava nas conclusões, com arremates sem direção, que iam tirando a paciência da torcida. A melhor chance foi de Wenderson, em sobra de fora de área, quase empatando a partida. O time catarinense gastou tempo, ainda mais quando Arilson sentiu uma lesão e o praticamente deixou o time com um jogador a menos em campo.

O Guarani voltou do intervalo com a mesma estratégia. Sem encontrar espaços, a alternativa foi arriscar de média e longa distância. Novamente Wanderson ficou com a sobra, mas desta vez parou no goleiro Gustavo. O Criciúma estava concentrado. Com a defesa bem postada, ainda levava perigo nos contra-ataques. Hygor teve grande chance de ampliar, porém mandou sobre o gol.

Com o passar do tempo, os catarinenses começaram a dar a bola para o time paulista. A estratégia deu errado. Crescendo na partida, o Guarani conseguiu uma fresta na defesa, e Derek empatou, aos 29 minutos. Após o gol, os donos da casa foram para o tudo ou nada, enquanto os visitantes se fecharam ainda mais na defesa. Apesar do volume, o Guarani não conseguiu a virada, decepcionando sua torcida.

Faltando duas rodadas para o fim da Série B, o Guarani recebe o lanterna ABC, no domingo, às 15h45, no Brinco de Ouro, e encerra a competição diante do Atlético-GO, em Goiânia (GO), no dia 25. Enquanto isso, o Criciúma pode confirmar o acesso na próxima rodada contra o Botafogo-SP, no sábado, às 17 horas, no Estádio Heriberto Hulse. Na última rodada, o time visita o Novorizontino, no interior paulista.

FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 CRICIÚMA

GUARANI - Pegorari; Diogo Mateus, Alvariño, Lucão e Mayk (Caíque Silva); Matheus Bueno, Wenderson (Lucas Silva) e Bruninho (Gustavo França); João Victor, Derek e Iago Teles (Bruno Mendes). Técnico: Umberto Louzer.

CRICIÚMA - Gustavo; Jonathan (Cristovam), Rodrigo, Walisson Maia e Marcelo Hermes; Barreto, Arilson (Rômulo), Claudinho (Hélder) e Felipe Mateus; Hygor (Felipe Vizeu) e Éder (Fabinho). Técnico: Claudio Tencati.

GOLS - Arilson, aos 14 minutos do primeiro tempo. Derek, aos 28 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Mayk, Bruninho e Matheus Bueno (Guarani); Jonathan e Claudinho (Criciúma).

ÁRBITRO - André Policarpo Bento (MG).

RENDA - R$ 133.880,00.

PÚBLICO - 6.497 total.

LOCAL - Estádio Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP).