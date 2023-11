Com uma expulsão para cada, Juventude empata com o ABC e perde chance de encaminhar o acesso

Atuando praticamente o jogo inteiro com um a menos - Jadson foi expulso com oito minutos - o Juventude ficou no 0 a 0 nesta terça-feira contra o rebaixado ABC, no Frasqueirão, no encerramento da 36ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. O empate fez o time gaúcho perder a chance de encaminhar seu retorno à Série A. Apesar do resultado, o time segue dentro do G-4 da competição. Jhonnathan, na reta final, também deixou o campo mais cedo.

Com o resultado, o Juventude é o terceiro colocado com 61 pontos, empatado com o Criciúma, vice-líder, e Atlético-GO, quarto colocado. O Sport é o quinto e soma 60. Apenas cumprindo tabela, o ABC segue como lanterna, 20º lugar, com 22 pontos.

Podendo encaminhar o acesso, o duelo começou da pior maneira para o Juventude. Com oito minutos de jogo, Jadson cometeu falta dura em Fábio Lima e, após revisão no VAR, acabou sendo expulso direto. O atacante do ABC teve que ser substituído. Com um a menos, o time gaúcho perdeu o controle da partida, vendo os donos da casa ter mais a posse de bola e trocar passes no campo ofensivo.

Mesmo superior em campo, o ABC mostrou as limitações e os motivos de ter sido o pior time da edição, Com erros de fundamentos e pouca inspiração, o time não conseguiu fazer valer a vantagem numérica em campo. Por sua vez, o Juventude buscou explorar os contragolpes e lançamentos longos. David recebeu em velocidade, avançou, fintou a marcação, mas mandou por cima do gol, desperdiçando a melhor chance do primeiro tempo.

Em busca de um final digno, o ABC voltou com a mesma postura na segunda etapa. Paulo Sérgio arriscou de fora da área e obrigou Thiago Couto a defender. O empate não seria mau resultado para o Juventude, em relação a tabela, que seguiu cautelo em campo, mas se soltando mais quando tinha a posse de bola no ataque. Além de atuar com um a menos, o time gaúcho também sentiu as ausências do meia Nenê, lesionado, e do atacante Gabriel Taliari, suspenso.

Aos 30 minutos, os times se igualaram em campo. Em dividida no alto, o lateral Jhonnathan acertou o cotovelo em Mandada e acabou expulso, após revisão do juiz no monitor. Com 10 para cada lado, o time gaúcho subiu as linhas, mas foi o ABC que quase marcou, em cabeçada de Habraão. Na reta final, já sem muita inspiração por parte das duas equipes, o duelo entre o pior mandante e o melhor visitante terminou empatado sem gols.

Na briga pelo acesso, o Juventude recebe a Ponte Preta no sábado, às 17 horas, no Alfredo Jaconi. Na última rodada, os gaúchos encaram o Ceará, em Fortaleza. Já rebaixado, o ABC cumpre tabela contra o Guarani, no domingo, às 15h45, no Brinco de Ouro, em Campinas. O time se despede da Série B diante do Vila Nova, no Frasqueirão.

FICHA TÉCNICA

ABC 0 X 0 JUVENTUDE

ABC - Michael; Alex Silva, Habrão, Jhonnathan e Romário; Wellington Reis, Nathan (Matheus Anjos) e Thonny Anderson (Fabrício); Welliton (Jefinho), Wallyson e Fábio Lima (Maycon Douglas) (Paulo Sérgio). Técnico: Argel Fuchs.

JUVENTUDE - Thiago Couto; Reginaldo (Kelvi Gomes), Danilo Boza, Zé Marcos e Alan Ruschel; Jean Irmer, Luis Mandaca, Jadson e Matheus Vargas (Vini Paulista); David (Rafael Furtado) e Erick (Ruan) (Echaporã). Técnico: Thiago Carpini.

CARTÕES AMARELOS - Thonny Anderson e Romário (ABC); Zé Marcos, Kelvi Gomes e Jean Irmer (Juventude)

CARTÕES VERMELHOS - Jadson (Juventude); Jhonnathan (ABC).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Frasqueirão, em Natal (RN).