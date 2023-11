Emma Hayes será técnica mais bem paga do mundo na seleção dos EUA; veja o valor do contrato

A seleção feminina dos Estados Unidos está de técnica nova. A britânica Emma Hayes, de 47 anos, comandante do Chelsea, vai assumir também a equipe americana com um contrato válido até 2027. Os valores combinados entre as partes é o maior da história do futebol para uma treinadora.

O anúncio de que Hayes será a técnica mais bem paga do mundo no futebol feminino foi feito pela própria seleção dos EUA. Segundo a ESPN americana, o salário será "perto, senão igual" ao de Gregg Berhalter, treinador da equipe masculina. Ele ganha cerca de US$ 1,6 milhão por temporada (cerca de R$ 7,78 milhões). Os dois treinadores têm bônus por rendimento em competições.

Ainda de acordo com a ESPN, estes valores refletem a dificuldade em tirá-la do Chelsea, não necessariamente pensando em igualdade de gênero. No clube londrino, Hayes conquistou a Superliga feminina da Inglaterra seis vezes, cinco troféus da Copa da Inglaterra e duas edições Copas da Liga Inglesa.

Seu contrato com o Chelsea se encerra em maio de 2024, quando começa seu trabalho com a seleção dos EUA. Hayes terá quatro partidas, duas em junho e duas em julho, para preparar sua equipe para os Jogos Olímpicos de Paris-2024.

Neste período, Twila Kilgore continuará no comando do time nacional interinamente. Depois, será assistente da comissão técnica de Hayes. Kilgore assumiu o posto provisório no fim da Copa do Mundo feminina deste ano, em que os EUA tiveram sua pior campanha na história, sendo eliminadas pela Suécia nas oitavas de final.

OS MAIS BEM PAGOS ENTRE OS HOMENS

Para efeitos de comparação, uma vez que Emma Hayes será a técnica mais bem paga do mundo, no futebol masculino, o posto pertence a Diego Simeone, do Atlético de Madrid. O argentino tem rendimentos em cerca de R$ 187 milhões por temporada. O segundo lugar pertence a Pep Guardiola, do Manchester City, que ganha aproximadamente R$ 123 milhões.

Jürgen Klopp, do Liverpool, fecha o pódio com R$ 97,9 milhões. Depois dele, Massimiliano Allegri, da Juventus, fatura cerca de R$ 74,3 milhões, enquanto Carlo Ancelotti, do Real Madrid, tem faturamento perto dos R$ 70,4 milhões.