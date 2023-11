Apresentador Marcelo Barreto surpreende e atende celular ao vivo no SporTV: 'Alô, picareta'

O apresentador Marcelo Barreto protagonizou um momento curioso durante o Redação SporTV de terça-feira. Ao vivo, o jornalista atendeu um telefonema e surpreendeu os colegas de bancada e os telespectadores do programa do Grupo Globo.

Em determinado momento, começou a tocar o celular que Barreto usa na bancada para ler a participação dos telespectadores, interrompendo um comentário sobre a disputa pelo título do Brasileirão. Então, o apresentar decidiu que não iria recusar a chamada dessa vez. Segundo ele, tratava-se de um número que o visor detecta como "possível fraude".

"Tem um desses números de fraude que liga para o telefone do Redação", iniciou Barreto. "Alô! Picareta, deixa eu te falar uma coisa: esse telefone é do programa, você está no ar! Ah, desligou... Esse negócio de golpe está chato", afirmou Barreto, arrancando risos dos outros participantes do programa, Bárbara Coelho, Joana de Assis e Marcos Luca Valentim.

Em seguida, os comentaristas contaram casos relacionados ao tema, das ligações indesejadas que recebem constantemente. Depois, o programa prosseguiu normalmente.