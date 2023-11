Chuva forte faz Bélgica mudar amistoso de cidade, sem presença de torcedores

A poucas horas do início do amistoso entre Bélgica e Sérvia, nesta quarta-feira, a federação belga anunciou nesta quarta-feira que a partida entre as duas seleções foi transferida de estádio e de cidade em razão da forte chuva que atingiu Bruxelas nas últimas horas.

Inicialmente, o jogo estava agendado para o estádio King Baudouin. Mas a chuva deixou o local impraticável para receber uma partida de futebol nesta quarta. O amistoso, então, foi transferido para o estádio Den Dreef, na cidade de Leuven, localizado a 25 quilômetros de Bruxelas.

De acordo com a federação, o jogo será disputado com os portões fechados, sem a presença de torcedores nas arquibancadas. Em comunicado, a entidade avisou que todos que compraram ingressos para a partida serão ressarcidos num prazo de 30 dias.

"Dada a impossibilidade de organizar esta partida de forma segura para a presença de torcedores, o amistoso será disputado sem a presença de público", explicou a federação. A partida está marcada para as 16h45, pelo horário de Brasília.

Depois do amistoso com a Sérvia, a seleção belga vai enfrentar o Azerbaijão pelas Eliminatórias da Eurocopa de 2024, nesta Data Fifa. A partida está marcada para domingo, no estádio King Baudouin. A federação da Bélgica confirmou que o jogo será neste estádio, apesar dos estragos causados pela chuva nesta quarta. A seleção belga já está classificada para a Eurocopa do próximo ano.