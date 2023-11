Jovem de 18 anos morre após passar mal durante partida de futsal no Rio Grande do Sul

Um jovem de 18 anos morreu após passar mal durante uma partida de futsal em Soledade, no Rio Grande do Sul. Ele chegou a ser socorrido pela equipe médica que acompanhava a partida e levado ao hospital. Entretanto, não sobreviveu. Em nota, a Prefeitura do município lamentou o ocorrido.

"É com profundo pesar que lamentamos o trágico falecimento do atleta Guilherme Carvalho Castaman, que prematuramente foi vítima de mal súbito. Rogamos a Deus que traga força e amparo aos familiares para enfrentar este momento difícil e triste. Ficam as boas lembranças desse jovem atleta, que trouxe tanta alegria a todos que tiveram a sorte de conviver ao seu lado. O Esporte Soledadense está de luto!", diz o texto.

A partida estava sendo transmitida com imagens por uma emissora de rádio. O jovem é visto cobrando um lateral e, logo em seguida, cai diante da linha lateral e pede por ajuda. O socorro não demora a chegar. Ele foi amparado pelo árbitro de mesa da partida, que foi imediatamente interrompida.

Segundo informações, o jovem começou a ter convulsões logo após a cobrança do lateral. Guilherme Carvalho Castaman foi encaminhado ao Hospital de Caridade Frei Clemente, mas não resistiu ao mal súbito.