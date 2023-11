CBF abre novo lote de ingressos para Brasil x Argentina no Maracanã

A CBF abriu, às 14h30 desta quarta-feira, um novo lote de venda de ingressos para o duelo entre Brasil e Argentina, marcado para as 21h30 da próxima terça-feira, dia 21, no Maracanã. O lote inicial, colocado a venda nesta terça, foi esgotado rapidamente pelos torcedores ávidos para assistir ao duelo da seleção brasileira com os rivais campeões mundiais, que terão o astro Lionel Messi em campo.

Foram liberadas entradas nos valores de R$ 100 meia e R$ 200 inteira para os setores norte e sul; R$ 200 meia e R$ 400 inteira para os setor leste superior e R$ 300 meia e R$ 600 inteira para os setores leste e oeste inferior. O valor mais caro para o setor Maracanã Mais, que custa R$ 2.600,00. As vendas estão sendo efetuadas pelo site https://cbf.eleventickets.com.

Conforme informado pela CBG, as formas de pagamento são via pix ou cartão de crédito e o limite é de compra de até três ingressos por CPF. Todos os ingressos são nominais e intransferíveis, sendo proibida a revenda para terceiros. O ingresso é apenas físico e será necessária a troca do voucher adquirido no site a partir do próximo sábado (18), das 10h às 18h, nos seguintes pontos de troca: bilheterias do estádio do Maracanã; bilheterias do estádio de São Januário. A entidade comunicou, contudo, que outros pontos de troca estão sendo negociados e serão anunciados em breve.

Antes da liberação das vendas, iniciadas na terça, golpistas tentaram ludibriar torcedores por meio de um site falso, no qual estava sendo divulgando venda de ingressos para o confronto o clássico entre Brasil e Argentina. A área jurídica da CBF foi acionada para conter a fraude.