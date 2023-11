Union Berlin demite treinador e forma comissão com 1ª auxiliar mulher da história do Alemão

Sensação do Campeonato Alemão na temporada passada, o Union Berlin demitiu nesta quarta-feira o treinador Urs Fischer, após uma sequência de 14 jogos sem vitória. Ainda sem uma decisão definitiva sobre o novo comando, o clube formou uma comissão técnica interina com Marco Grote como treinador e Marie-Louise Eta como auxiliar, o que a torna a primeira mulher a exercer tal cargo em um time de futebol masculino do Campeonato Alemão.

A dupla trabalhava junto no sub-19 do Union Berlin e comandará a equipe principal "até novo aviso". Ex-meio-campista, Eta se aposentou dos gramados ao 26 anos por causa de sucessivas lesões, depois uma carreira vitoriosa, com três títulos do Campeonato Alemão e um da Liga dos Campeões, todos conquistados com a camisa do Turbine Potsdam. Também defendeu times como Hamburgo e Werder Bremen.

Aos 32 anos, a auxiliar não só estará no banco em jogos da liga nacional masculina como também deve participar da Liga dos Campeões, que o time de Berlim disputa por ter sido o quarto colocado da edição passada do Alemão. Na última colocação do Grupo C do torneio europeu, com um ponto e chances remotas de classificação, o Union enfrenta o Braga no dia 29, mas as chances de classificação são remotas.

A troca no comando representa o fim de uma era. Em seus cinco anos no comando, Urs Fischer levou o Union da segunda divisão à primeira pela primeira vez e, depois, à Liga dos Campeões. O passado, contudo, não foi o suficiente para sustentá-lo diante dos resultados ruins desta temporada. O Union tem apenas um empate e 13 derrotas nos últimos 14 jogos em todas as competições. A última vez que venceu foi em 26 de agosto. A derrota por 4 a 0 para o Bayer Leverkusen no domingo deixou o time em último lugar.

"Este é um momento muito triste não só para mim pessoalmente, mas certamente para toda a família do Union", disse o presidente do clube Dirk Zingler, em comunicado. "Dói não termos conseguido quebrar a sequência negativa das últimas semanas. Fico grato e orgulhoso ao relembrar o tempo que passamos e os sucessos que celebramos juntos. Por mais dolorosa que seja esta separação, Urs Fischer parte como um amigo que será sempre recebido por nós de braços abertos", concluiu.