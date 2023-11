Israel empata no fim e adia classificação da Suíça à Eurocopa; Bélgica bate Sérvia em amistoso

Com um gol marcado no final da partida, Israel arrancou um empate de 1 a 1 nesta quarta-feira, diante da Suíça, no estádio Pancho Arena em Felcsút, na Hungria, e adiou a chance de o adversário garantir a classificação antecipada para a Eurocopa.

Com o resultado, a Suíça chegou aos 16 pontos, mesma pontuação da Romênia, mas com o primeiro lugar do Grupo I das Eliminatórias da Euro assegurado pelos critérios de desempate. Os israelenses vêm em terceiro com 12. O duelo, que seria disputado em Tel Aviv, estava marcado para o mês de outubro, mas teve de ser adiado por causa da guerra.

A Suíça esteve muito perto de garantir a sua classificação antecipada para a Eurocopa. O gol dos suíços foi marcado no primeiro tempo. Aos 36 minutos, Ruben Vargas subiu mais que a marcação para desviar de cabeça e fazer 1 a 0.

Na etapa final, o panorama se manteve. A Suíça seguiu controlando o jogo e criou as melhores chances para chegar ao segundo gol. Israel tentou a reação apostando nas bolas aéreas e chegou ao empate aos 44 minutos. Shon Weissman aproveitou chance na área adversária e acertou um belo chute para igualar o placar e decretar o empate de 1 a 1.

Quem também foi a campo nesta quarta-feira foi a Bélgica, que derrotou a Sérvia por 1 a 0 em amistoso realizado no estádio Den Dreef, em Leuven. O único gol do jogo foi marcado por Yannick Carrasco.

Logo aos dois minutos de primeiro tempo, ele aproveitou uma falha do do goleiro Strahinja Pavlovic para estufar as redes e colocar a seleção belga em vantagem. Com um jogo mais consistente, os belgas conseguiram se impor também no segundo tempo, garantindo o triunfo pela contagem mínima.