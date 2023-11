Missão é resgatar o alto astral

Nos primeiros dias de trabalho como técnico do Botafogo, Tiago Nunes, que ainda foi apresentado oficialmente, já conheceu a estrutura do centro de treinamentos do Alvinegro, localizado na Zona Oeste do Rio de Janeiro, o Espaço Lonier.

Com 60 pontos no Brasileiro, o treinador terá seu primeiro jogo no dia 23 de novembro, contra o Fortaleza, fora de casa. A equipe alvinegra não vence há 6 jogos, tendo neste período, dois empates e quatro derrotas.

Internamente, o grande desafio do técnico é mexer com o grupo e resgatar a moral do time que fez a melhor campanha da história do 1º turno.