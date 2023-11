Laura Pigossi volta ao Chile após ouro no Pan e bate francesa no WTA de Colina

Campeã dos Jogos Pan-Americanos de Santiago no final de outubro, Laura Pigossi voltou ao Chile para disputar o WTA 125 de Colina e estreou nesta quarta-feira com uma vitória por 2 sets a 1, de virada, sobre a francesa Carole Monnet. Tenista número 134 do mundo, a paulistana de 29 anos perdeu o primeiro set por 4/6, mas reagiu e foi dominante na segunda parcial para fechar em 6/0. Após o pneu, decretou a vitória com um 6/3 no set final.

Esta foi a primeira partida de Pigossi após a medalha de ouro em simples no Pan de Santiago, que se soma a outras conquistas de peso alcançadas pela brasileira, também medalhista de bronze nos Jogos de Tóquio, em 2021, na disputa de duplas, ao lado de Luisa Stefani. Com a conquista no Pan, inclusive, garantiu vaga na disputa dos Jogos Olímpicos de Paris-2024.

"As condições aqui estão bem diferentes do Pan-Americano de Santiago, a quadra estava mais pesada, aqui está mais dura, a bola quica mais, tive que me adaptar um pouco. Primeiro set joguei bem, mas escapou um par de bolas, ela jogou muito bem. Sabia que para o segundo se jogasse com mais margem iria mais pro meu lado e foi tudo bem. No terceiro abri 2 a 0, 3 a 0 , ela chamou a fisio, ela jogou mais calma, acertou bons golpes, mas consegui comandar bem no final. Muito contente de voltar ao Chile, foi uma semana muito especial nos Jogos Pan-Americanos, um sonho, conseguir vaga Olímpica em Paris e duas medalhas de Ouro para o Brasil foi o que queria desde Tóquio", disse a atleta.

Na próxima fase do WTA de Colina, Laura Pigossi terá a americana Elizabeth Mandik, 125ª colocada do ranking, como adversária. As duas já se enfrentaram outras duas vezes no circuito e cada uma ganhou um duelo. A partida está marcada para as 14h30 desta quinta-feira.