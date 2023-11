Hora de caçar o Porco

Restam quatro rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, mas a temporada de caça ao Porto está apenas começando. De olho na liderança, o Flamengo tem a obrigação de vencer hoje o lanterna e já rebaixado América-MG, às 18h30, no Parque do Sabiá, para pelo menos seguir na cola do líder Palmeiras e do Botafogo. Na melhor das hipóteses, pode até assumir a ponta.

No cenário atual, o Mengão não pode nem pensar em cometer um deslize, ainda mais diante do Coelho, que já pensa na Série B do ano que vem. Além de vencer os jogos restantes, o time precisa de um empate do Alvinegro e uma derrota do Verdão. Se isso acontecer nessa rodada e o Fla fizer sua parte, estará no topo pela primeira vez neste Brasileirão, mas uma derrota hoje pode tirar o time do G-4.

Apesar da boa fase, o duelo com o lanterna pede atenção total para não repetir o vacilo do primeiro turno. Em pleno Maracanã, o Flamengo empatou em 1 a 1 o América-MG e perdeu pontos que poderiam deixá-lo em situação mais confortável. Agora, sob comando de Tite, a concentração precisa ser total, e os concorrentes servem de exemplo.

Neste segundo turno, o América-MG atrapalhou os planos do Atlético-MG ao arrancar o empate em 1 a 1 no Parque do Sabiá. Já o Grêmio (4 a 3) e o Botafogo (2 a 1) penaram para vencer o Coelho. O Palmeiras, por sua vez, só encara o lanterna na próxima rodada, no Allianz Parque, mas no primeiro turno aplicou uma goleada por 4 a 1 no Independência.

Enquanto a bola estiver rolando no Maracanã, a Nação também vai estar ligada no Castelão para secar o Porco diante do Fortaleza, também às 18h30. Já o Botafogo entra em campo mais cedo, às 16h, no Engenhão, para enfrentar o Santos.