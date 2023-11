Uma final de cada vez

Everton Ribeiro deu a letra: "faltam três finais". É com essa mentalidade que o Flamengo encara as últimas rodadas do Campeonato Brasileiro. O time depende também de um tropeço do Palmeiras para ser campeão, mas não pode fazer nada além de cumprir a tarefa de ganhar os próximos jogos para continuar sonhando com o título.

Tratar cada jogo como uma decisão virou um mantra no Rubro-Negro, repetido por jogadores e comissão técnica a exaustão. No domingo, logo após marcar o gol de letra na vitória por 3 a 0 sobre o América-MG, Everton Ribeiro resumiu o sentimento.

"Faltam três finais e seguimos juntos até o fim, Nação. Nada é impossível!", publicou o camisa sete no X (antigo Twitter). Bruno Henrique reforçou: "eram cinco finais, agora faltam três".

A primeira decisão acontece amanhã e é também a mais perigosa, contra o Atlético-MG, que tem a melhor campanha do segundo turno, no Maracanã. Depois, o Fla encara o Cuiabá, domingo, também no Maraca, e o São Paulo, dia 6, no Morumbi.

O foco total é ganhar os jogos restantes e, em segundo plano, secar o Palmeiras contra América-MG, Fluminense e Cruzeiro. Se tiver 100% de aproveitamento, o Fla só precisará o que Verdão não vença ao menos uma partida.