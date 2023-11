Hoje é vapo no Galo!

Até pouco tempo, Flamengo e Atlético-MG pareciam fadados a se contentar com a luta para disputar a Libertadores, mas a maré virou e as equipes se enfrentam hoje, às 19h30, para seguir disputando o título brasileiro até a última rodada. Empurrado pelo Maracanã lotado, o Mengão só tem opção de vencer para manter vivo o sonho do Enea e cortar de uma vez as asinhas do Galo.

O confronto direto promete ser mais um capítulo inesquecível de uma rivalidade histórica, principalmente se uma das duas equipes sair com a taça. Além de vencerem os três jogos restantes, as equipes dependem de um tropeço do Palmeiras: para o Fla, que tem os mesmo 63 pontos do líder, basta um empate, enquanto o Atlético precisa de uma derrota.

Também estará em jogo no Maraca o posto de melhor time do segundo turno do Brasileirão. O Galo, que encontrou o caminho das vitória com Felipão, fez 33 pontos, e é o líder, seguido de perto pelo Rubro-Negro, embalado desde a chegada de Tite, com 31. Um triunfo hoje coloca o Mengão no topo do returno e talvez até da classificação geral, desde que o Verdão não vença o lanterna América-MG, às 21h30, no Allianz Parque.

De quebra, o Fla ainda tenta levar a melhor mais uma vez diante do rival. No primeiro turno, venceu por 2 a 1 no Independência, de virada, e na Copa do Brasil do ano passado, depenou o Galo após derrota pro 2 a 1 na ida e vitória por 2 a 0 no Maraca. No período, Arrascaeta ainda reforçou a fama de carrasco do Atlético, com três gols e uma assistência nos últimos três confrontos.