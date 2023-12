Funcionários do Departamento de Futebol do Botafogo são vítimas de criminosos armados no Rio

A fase conturbada do Botafogo parece não ter fim. Além dos insucessos dentro de campo, com nove jogos sem vitórias no Brasileirão, o clube ainda viu seus funcionários de apoio do Departamento de Futebol serem vítimas de criminosos na Linha Amarela, nesta quinta-feira, na volta da delegação ao Rio.

"No trajeto do aeroporto para o (estádio) Nilton Santos, no início da tarde desta quinta-feira, funcionários do Botafogo foram rendidos por criminosos portando armas de fogo na Linha Amarela, na altura do Complexo da Maré", revelou o clube, sem divulgar quantos funcionários foram abordados.

Eles estavam em uma van operacional do Departamento de Futebol que transportava os colaboradores alvinegros, e que continha uniformes, equipamentos de trabalho e diversos itens de treino, que foi levada pelos assaltantes.

"O Botafogo acionou as autoridades e conta com o apoio do Poder Público para recuperar o material. Os funcionários estão bem", afirmou o clube. Parte do material era o utilizado no jogo contra o Coritiba, no empate por 1 a 1 na quarta-feira.

Alguns torcedores ironizaram o crime associando com a má fase do time em campo, que perdeu a liderança após ter 13 pontos de vantagem e teve quem "lamentou" não ter sido o ônibus com a delegação, após mais um resultado ruim ocorrido no fim - levou o empate aos 54 minutos no Couto Pereira.