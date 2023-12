Guarani não consegue novo empréstimo e meia Bruninho volta ao Atlético-MG

Chegou ao fim a passagem de Bruninho pelo Estádio Brinco de Ouro da Princesa. O Guarani tentou uma renovação de seu empréstimo junto ao Atlético-MG, que foi prontamente negado. Por isso, o jogador de 23 anos retorna a Belo Horizonte (MG).

O atual contrato de empréstimo terminou, justamente, neste 30 de novembro. Existia, inclusive, uma cláusula contratual que permitia ao Guarani ter adquirido até 50% dos direitos econômicos para seguir com Bruninho. Mas o clube não conseguiu viabilizar os 500 mil euros - cerca de R$ 2,5 milhões de reais.

O meia chegou ao clube no começo do ano e foi um dos destaques ao longo da temporada, primeiro atuando como ponta e depois no meio-campo de ofício. Ao todo, durante o Paulistão e a Série B, disputou 45 jogos e marcou dez gols, além de ter dado duas assistências.

Agora, com contrato válido com o Atlético-MG até o final de 2024, será avaliado pela comissão técnica e caso não tenha chances de permanecer em Belo Horizonte, pode ser emprestado mais uma vez ou negociado. Cria do próprio Atlético-MG, Bruninho também tem passagens por Sport, Confiança, Juventude e CRB.