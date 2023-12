Mali detona a Argentina

A seleção de Mali não teve pena da Argentina, algoz do Brasil, e conquistou o terceiro lugar do Mundial Sub-17 em grande estilo. A equipe africana venceu os sul-americanos por 3 a 0, ontem, em Suracarta, e assegurou um lugar no pódio, depois de perder nas semifinais para a França. Os gols do jogo foram marcados por Diarra, Doumbia e Makalou. Essa é segunda melhor colocação da história para a seleção de Mali na Copa do Mundo Sub-17, que foi vice em 2015. A decisão do campeonato acontece hoje, às 9h (horário de Brasília), entre Alemanha e França, na Indonésia.