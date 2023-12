O Al-Hilal levou a melhor sobre o Al-Nassr no segundo Clássico de Riade da temporada 2023/24. No jogo válido pela 15ª rodada do Campeonato Saudita, o time comandado por Jorge Jesus atropelou, por 3 a 0, a equipe de Cristiano Ronaldo e de Luís Castro. Milinkovic-Savic abriu o placar no segundo tempo e Mitrovic balançou a rede duas vezes no fim. O Al-Hilal está invicto há 22 jogos.