Seleção feminina decepciona

A seleção brasileira feminina perdeu por 2 a 0 para o Japão, no Morumbi, no segundo amistoso entre as equipes durante a Data Fifa. Os gols do duelo foram marcados por Minami e Mina Tanaka na primeira etapa.

O confronto começou equilibrado, mas o Brasil passou a errar jogadas simples. Mesmo entrando em campo com uma postura mais fechada, a seleção japonesa apostou na velocidade e conseguiu surpreender com dois gols em menos de cinco minutos — aos 15 e aos 18 do primeiro tempo. As brasileiras não conseguiram correr atrás.