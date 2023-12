Teste pro Mundial

Em seu último teste antes da viagem para o Mundial de Clubes, na partida de hoje contra o Grêmio, às 21h30, pela última rodada do Brasileirão, o Fluminense deve ter à disposição o lateral-direito Samuel Xavier, que participou da atividade realizada no Maracanã.

O último treino comandado por Fernando Diniz visando o duelo com a equipe gaúcha teve todos os titulares liberados e deu indícios de time completo. Recuperado de lesão no joelho esquerdo, Samuel Xavier foi testado e deve receber minutos - ainda sem certeza sobre titularidade ou opção no banco para Guga.

O Fluminense não terá como opção o atacante Lelê, que encaminhou sua renovação de contrato junto ao Tricolor. Ele recebeu o terceiro cartão amarelo na derrota para o Palmeiras e cumprirá suspensão.

A partida marca ainda a despedida do Fluminense do Maracanã na temporada. Será também o último compromisso da equipe antes da viagem para a Arábia Saudita, onde o Time de Guerreiros vai em busca do título do Mundial de Clubes, que acontece entre os dias 12 e 22 de dezembro.