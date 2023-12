Paulinho exalta força do elenco

Autor de um dos gols da vitória do Vasco sobre o Bragantino, que evitou o rebaixamento do clube carioca para a Série B, o meia Paulinho destacou o esforço do elenco do Cruz-Maltino que conseguiu uma grande reação no segundo turno, após um começo ruim do time no Campeonato Brasileiro.

"Esse grupo merecia mais. Acharam que não seria possível. Nada supera o trabalho. Conseguimos o objetivo. Uma noite muito especial. Só a gente sabe o que passou. O ano foi muito difícil, muito duro. Graças a Deus a gente conseguiu alcançar o objetivo. Estamos muito felizes. E eu fico grato".